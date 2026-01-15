Pallamano | Italia dentro agli Europei 2026 C’è subito il duro esame contro l’Irlanda
L’Italia torna a partecipare agli Europei di pallamano, dopo 28 anni di assenza, con l’obiettivo di affrontare una fase di qualificazione importante. Il debutto contro l’Irlanda rappresenta un primo esame per gli azzurri, che si sono preparati con un percorso strutturato. Questa competizione segna un ritorno significativo nel panorama internazionale e sarà l’occasione per valutare lo stato di forma e le possibilità di progresso della nazionale italiana.
Dopo una lunga e strutturata marcia d’avvicinamento, per l’Italia della pallamano è il momento di cominciare a vivere effettivamente gli Europei 2026: competizione alla quale gli azzurri tornano dopo 28 anni di assenza. Gli uomini di Bob Hanning, nel Girone F di Kristianstad (Svezia), saranno chiamati domani – 16 gennaio alle ore 18.00 – subito all’esame più tosto di tutta la pool: quello contro la superfavorita Islanda, in un raggruppamento che comprende anche Ungheria e Polonia. Non va nascosto: quello di domani è un vero e proprio “Battesimo del Fuoco”. Portare a casa un risultato positivo, che sia la vittoria o il pareggio, s arebbe di capitale importanza e metterebbe in discesa e non poco la strada per l’eventuale passaggio del turno, obiettivo di Parisini e compagni; anche se non sarà facile da raggiungere, perché bisognerà necessariamente arrivare al termine delle 3 gare in programma fra le prime 2 classificate di un girone che è stato definito “di ferro” da addetti ai lavori e appassionati. 🔗 Leggi su Oasport.it
Road to EHF EURO 2026: l’Italia batte la Romania e vince il Trofeo Friuli Venezia Giulia; Road to EHF EURO 2026 | Reazione azzurra a Tórshavn: l'Italia vince in rimonta il test match contro le Isole Faroe (36-34).
