L’Italia stecca l’esordio agli Europei di Pallamano 2026

L’Italia di pallamano maschile ha aperto gli Europei 2026 con una sconfitta contro l’Islanda, una delle squadre più competitive del torneo. L’esordio rappresenta un primo passo in un percorso ancora lungo, con l’obiettivo di migliorare e consolidare le proprie prestazioni nel contesto internazionale. La squadra si prepara ora ad affrontare le prossime partite, con l’intento di raccogliere esperienze utili per il prosieguo della competizione.

La Nazionale italiana di pallamano maschile ha iniziato il suo cammino agli Europei 2026 con un pesante sconfitta contro l’Islanda, una delle squadre più forti del torneo, nonché la favorita alla vittoria finale. Alla Kristianstad Arena, in Svezia, nel primo incontro del Gruppo F gli azzurri sono stati battuti con il punteggio di 39-26, dimostrando sì coraggio ma trovandosi in difficoltà di fronte alla maggiore esperienza e fisicità dei nordici. L’Italia adesso è chiamata a reagire immediatamente in vista delle prossime gare del girone se si vuole andare avanti nella competizione. L’incontro della Kristianstad Arena è iniziati con gli islandesi a dettagli il ritmo di gioco, come previsto, con gli azzurri in difficoltà sin dai primi scambi, complice anche l’assenza dal primo minuto di capitan Parisini, il giocatore con più esperienza di tutta la Nazionale. 🔗 Leggi su Sportface.it

