Palermo vittoria sofferta sotto la pioggia | 3-2 all’Empoli rosanero sempre più vicini alla Serie A

Il Palermo batte l’Empoli 3-2 al Renzo Barbera in una partita giocata sotto la pioggia. I rosanero si sono trovati sotto di due gol, ma hanno reagito e sono riusciti a ribaltare il risultato negli ultimi minuti. La vittoria li avvicina sempre di più alla promozione in Serie A.

Il Palermo vince una battaglia epica contro l’Empoli al Renzo Barbera, ribaltando il risultato e portandosi sempre più vicino alla promozione in Serie A. Un match combattuto, giocato sotto una pioggia incessante, che si è concluso con un punteggio di 3-2 in favore dei rosanero, grazie a una doppietta di un Pohjanpalo in stato di grazia e un autogol decisivo di Fulignati. Sabato 7 febbraio 2026, il Renzo Barbera è stato teatro di una sfida vibrante, carica di significato per entrambe le squadre, in un’atmosfera resa particolarmente suggestiva dalla pioggia che ha bagnato il campo di gioco e le tribune.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Palermo Empoli

Il Palermo centra una vittoria fondamentale contro l’Empoli, vincendo 3-2 sotto la pioggia al Renzo Barbera.

Il mercato del Palermo si intensifica con importanti sviluppi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Palermo Empoli

Argomenti discussi: Il Palermo vince la battaglia al Barbera, Empoli battuto 3-2 e rosa (per ora) terzi; Dionisi fa tremare il Palermo, ma Pohjanpalo è una sentenza: Empoli battuto 3-2, secondo posto più vicino; Il Palermo batte l’Empoli 3-2. Pohjanpalo e Joronen decisivi. Rosanero a -2 dal secondo posto; Palermo, Inzaghi dopo l’Empoli: Vittoria che vale più di tre punti.

Palermo, Osti a tutto campo dopo l’Empoli: «Vittoria sofferta. Mercato? Raggiunti gli obiettivi»Dalla mixed zone del Renzo Barbera, al termine della vittoria del Palermo contro l’Empoli, è intervenuto Carlo Osti, direttore sportivo rosanero, che ha tracciato un bilancio tra il successo in campo ... ilovepalermocalcio.com

Palermo da applausi al Barbera: rimonta contro l’Empoli e vittoria per 3-2Il Palermo firma una vittoria di enorme peso al Renzo Barbera, superando l’Empoli al termine di una gara intensa, sofferta e ricca di colpi di scena. Un ... sicilianews24.it

POHJANPALO TRASCINA IL PALERMO Vittoria straordinaria per 3 a 2 per i rosanero al Barbera contro l'Empoli dell'ex Dionisi. Dopo un brutto primo tempo terminato in parità grazie a un autogol, la squadra di Inzaghi va in vantaggio con il suo capocannonier facebook