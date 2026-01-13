Coppa dei Club Umbria Msp la Ternana Padel si porta a casa la sua seconda super coppa
La Coppa dei Club Umbria Msp di padel presenta il suo secondo appuntamento del 2026, con la finale di super coppa e la seconda fase del campionato. La Ternana Padel si aggiudica la seconda super coppa, consolidando la propria posizione nel torneo. L’evento prosegue con l’obiettivo di promuovere la crescita del padel nella regione, offrendo un’occasione di confronto e sviluppo per le squadre partecipanti.
Ripartita in questo 2026 la Coppa dei Club Umbria Msp di padel con un doppio appuntamento: la finale di super coppa e la seconda fase del campionato. Il 10 e 11 gennaio appena trascorsi, il padel targato Msp Italia è infatti tornato ad animare i migliori impianti dell’Umbria con la ripartenza del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
