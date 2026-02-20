Ostuni Non mi cercare più… presentazione del nuovo thriller di Luigi Del vecchio

Luigi Del Vecchio ha scelto Ceglie Messapica per presentare il suo nuovo romanzo, “Ostuni. Non mi cercare più…”. L’autore ha deciso di svelare il libro sabato 21 febbraio alle 18, nel Castello Ducale, attirando appassionati e curiosi. Il romanzo, ambientato tra le strade di Ostuni, racconta una storia di mistero e segreti nascosti. L’evento si svolge in un luogo ricco di storia, proprio nel cuore della provincia pugliese.

CEGLIE MESSAPICA - Sabato 21 febbraio, alle ore 18, nella suggestiva cornice del Castello Ducale di Ceglie Messapica, Luigi Del Vecchio presenterà il suo secondo thriller “Ostuni. Non mi cercare più.”, edito da Viola Editrice, riportando al centro dell’attenzione le indagini del Commissario Vito Berlingieri. Dialogherà con l’autore la prof.ssa Valeria Leo, mentre il Maestro Ivano Barbiero accompagnerà la serata con interventi musicali al pianoforte, offrendo un intreccio armonico tra parola scritta e linguaggio musicale. Particolarmente significativa sarà la presenza degli studenti dell’Iiss “C.🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Bari, Luigi De Laurentiis rivela: «Campionato in difficoltà. Vivarini uomo spogliatoio. A gennaio arriveranno cambiamenti. Società? Continuo a cercare un socio che mi affianchi» Leggi anche: Presentazione del progetto del Nuovo Museo del Sannio e ricollocazione della sezione Egizia del tempio di Iside Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sabato 21 febbraio, a Ceglie Messapica, Luigi Del Vecchio presenta Ostuni. Non mi cercare più… al Castello Ducale; Sabato 21 febbraio, a Ceglie Messapica, Luigi Del Vecchio presenta Ostuni. Non mi cercare più… al Castello Ducale; Giuseppe Ancora muore a 23 anni provando una moto elettrica: il lavoro ai concerti e il progetto di trasferirsi in Svezia; Delitto di Avetrana: al Mimesis di Trani la contro - inchiesta di Aldo Tarricone. Ceglie Messapica, Luigi Del Vecchio presenta 'Ostuni. Non mi cercare più…' al Castello Ducale sabato 21 febbraioCEGLIE MESSAPICA (BR) - Sabato 21 febbraio, alle ore 18.00, nella suggestiva cornice del Castello Ducale di Ceglie Messapica, Luigi Del Vecchio presenterà il suo secondo thriller Ostuni. Non mi ... giornaledipuglia.com Si è tenuta ieri, mercoledì 4 febbraio, presso la Biblioteca Umanistica “Giorgio Aprea”, la presentazione del romanzo “Ostuni. Non mi cercare più…” di , Generale di Brigata della Guardia di Finanza in ris. L’incontro, aperto dai saluti i - facebook.com facebook