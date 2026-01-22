armi droga e denaro nascosti in casa e occultati in una scarpiera a milano arrestate due persone

A Milano, due persone sono state arrestate per spaccio di droga. Durante le operazioni sono stati sequestrati armi, denaro e sostanze stupefacenti nascosti in casa e occultati in una scarpiera nei quartieri Bonola e Famagosta. L’intervento si inserisce nel quadro delle attività di contrasto alla criminalità, garantendo maggiore sicurezza nelle zone interessate.

Due cittadini italiani sono stati arrestati per spaccio di droga e materiale illecito in loro possesso è stato sequestrato durante i controlli della Polizia di Stato a Milano. Gli arresti sono stati eseguiti ieri in due distinti interventi nei quartieri Bonola e Famagosta. Sequestrate sostanze stupefacenti, armi, denaro e oggetti di sospetta provenienza illecita. Spaccio e armi, due arresti a Milano La giornata di ieri ha visto impegnati gli agenti delle volanti del Commissariato Bonola e della squadra investigativa del Commissariato Lorenteggio in un’intensa attività di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

