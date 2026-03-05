Intrusione nel cantiere dell’ex ospedale Vittorio Emanuele | denunciato un uomo

Un uomo è stato denunciato per aver intruso nel cantiere dell’ex ospedale Vittorio Emanuele. La segnalazione è arrivata grazie alle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che hanno rilevato la sua presenza. I carabinieri sono intervenuti prontamente sul posto, verificando l’accaduto e procedendo con le verifiche del caso. La persona coinvolta è stata quindi formalmente denunciata.

L'allarme è scattato grazie alle telecamere di sorveglianza, che hanno ripreso l'individuo mentre scavalcava e danneggiava la recinzione metallica per introdursi nell'area dei lavori, una zona interdetta agli estranei. Dalle immagini si vedeva chiaramente l'uomo aggirarsi nel cantiere con una forbice in mano, prima di sparire dal campo visivo delle videocamere. Una volta arrivati sul posto, i militari hanno avviato le ricerche partendo dall'ultimo punto in cui l'uomo era stato ripreso dai sistemi di videosorveglianza. Poco dopo i carabinieri hanno individuato un cittadino di origini straniere, nascosto all'interno dell'edificio in fase di ristrutturazione, mentre si muoveva tra i corridoi con una forbice e un martello tra le mani.

