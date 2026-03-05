I carabinieri bloccano un ladro all' interno dell' ex ospedale Vittorio Emanuele

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania sono intervenuti presso l’ex ospedale Vittorio Emanuele, dove un uomo non autorizzato era stato segnalato all’interno del cantiere edile. Arrivati sul posto, hanno fermato il soggetto e lo hanno tratto in arresto. L’intera operazione si è svolta senza incidenti e ha portato all’identificazione del ladro.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania sono intervenuti presso l'ex ospedale Vittorio Emanuele dove era stata segnalata la presenza di un uomo, non addetto ai lavori, all'interno del cantiere edile. L'intrusione era stata segnalata dalle telecamere di sorveglianza. Dopo aver scavalcato e danneggiato la recinzione metallica, il presunto ladro era stato visto aggirarsi nell'area cantiere, interdetta agli estranei ai lavori, con una forbice in mano, per poi sparire dai monitor. Giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno iniziato a cercarlo partendo dall'ultimo punto in cui era stato inquadrato. Poco dopo, infatti, è stato effettivamente trovato un cittadino di origini straniere che, nascosto nell'edificio in ristrutturazione girava per i corridoi con una forbice ed un martello nelle mani.