al teatro del lido il 5 marzo va in scena lili darwin

Il 5 marzo al Teatro del Lido si tiene la messa in scena di “LiliDarwin”, uno degli appuntamenti di On Stage!, il primo festival dedicato al teatro americano. La rappresentazione si inserisce in una programmazione che offre uno sguardo sulle produzioni contemporanee provenienti dagli Stati Uniti, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La serata promette un’esperienza teatrale coinvolgente e stimolante.

Il Teatro del Lido ospita giovedì 5 marzo alle ore 19 lo spettacolo LiliDarwin di Darwin Del Fabro con la regia di Meghan Finn nell’ambito di On Stage! Il primo festival di teatro americano in Italia organizzato da KIT Italia, The International Theatre e Kairos Italy Theater, in collaborazione con Music Theater International e con Istituzioni italiane e americane. Lo spettacolo è un monologo poetico che esplora i percorsi intimi e intrecciati di Lili Elbe (la pioniera transessuale degli anni ’20 Lili Elbe, protagonista del film The Danish Girl) e Darwin Del Fabro, autrice ed attrice brasiliana transessuale, portando il pubblico in un mondo crudo e senza compromessi, fatto di identità, memoria e trasformazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

