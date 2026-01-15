Abusi sessuali sui pazienti | condanna a 20 anni per l' osteopata

La Corte d’Assise di Brescia ha condannato a 20 anni un osteopata di 45 anni, di origine albanese e residente a Bologna, per abusi sessuali sui pazienti. La sentenza, considerata esemplare, supera le richieste della Procura e sottolinea la severità del giudizio in un caso che ha suscitato grande attenzione pubblica.

Una sentenza "esemplare", come si dice, che va oltre le richieste della Procura, quella pronunciata dalla Corte d'Assise di Brescia nei confronti di un osteopata di 45 anni, di origine albanese e residente a Bologna. È stato condannato a 20 anni di reclusione per violenza sessuale aggravata, a fronte dei 16 anni che erano stati inizialmente richiesti dal pubblico ministero. Lo riferisce Brescia Today. Secondo quanto ricostruito, avrebbe abusato della propria posizione e della vulnerabilità dei suoi pazienti durante le sedute di trattamento. Le violenze sarebbero state consumate sia in studi privati che a domicilio, tra la Franciacorta e diverse altre località del Nord Italia.

Vent’anni di carcere per l’osteopata accusato di violenza sessuale sulle sue pazienti - L'uomo, che ha ricevuto la condanna quando già si trovava detenuto in custodia cautelare, ha sempre negato ogni accusa. quibrescia.it

Violenza sessuale su pazienti minorenni, osteopata condannato a 20 anni di carcere - Brescia, 15 gennaio 2026 – È stato condannato a 20 anni di carcere un osteopata 52enne di origini albanesi, residente a Bologna, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di diversi ... msn.com

