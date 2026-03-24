Ostensione delle spoglie di SFrancesco il Prefetto loda i volontari | Evento riuscito anche grazie a loro

L'ostensione delle spoglie di San Francesco ad Assisi ha attirato circa 370.000 visitatori in un mese. Il Prefetto ha ringraziato i volontari per il loro supporto nel gestire l'afflusso di pellegrini provenienti da diverse nazioni. L'evento si è svolto con la collaborazione di numerosi volontari che hanno contribuito all'accoglienza e alla gestione delle persone presenti.

Zito traccia un bilancio: "Le celebrazioni si sono svolte in una cornice di sicurezza e tranquillità, grazie ai dispositivi di safety e security delineati nell’ambio del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica" Un contributo che il prefetto di Perugia, Zito, ha voluto rimarcare pubblicamente perché senza di loro non sarebbe stato possibile raggiungere una qualità così alta nella gestione di un evento eccezionale in occasione degli 800 anni dalla morte del Poverello di Assisi. Scrive il Prefetto: "Un plauso particolare va senz’altro riservato a tutti i volontari, che per puro senso civico ed amore per la comunità, hanno messo a disposizione il proprio tempo e le proprie energie per gli “altri”, dimostrando spirito di abnegazione e di solidarietà meritori". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Ostensione delle spoglie di S.Francesco, il Prefetto loda i volontari: "Evento riuscito anche grazie a loro"

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