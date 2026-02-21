Assisi attesi 400 mila pellegrini per l' ostensione delle spoglie di San Francesco

Assisi attira circa 400 mila pellegrini per l’ostensione delle spoglie di San Francesco, evento che richiama fedeli da tutta Italia. La forte affluenza deriva dall’importanza storica e religiosa del momento, che si svolge in un anno speciale per la città. Le strade si riempiono di visitatori desiderosi di partecipare a questa tradizione secolare. Le autorità si preparano a gestire l’afflusso di persone, garantendo sicurezza e ordine. La giornata promette di essere intensa e ricca di emozioni.

Un fiume di persone, circa 400mila, per quello che si preannuncia essere un evento unico in un anniversario storico. Inizia domenica 22 febbraio la prima ostensione pubblica prolungata del corpo di San Francesco d'Assisi. L'ostensione si terrà fino al 22 marzo. "Francesco ci verrà mostrato nella sua estrema fragilità, quella che ci accomuna tutti - e ciò ci viene richiamato in modo particolare in questo tempo di Quaresima, nel quale siamo esortati a ricordare che siamo polvere e torneremo polvere - così come tutti ci accomuna la chiamata alla santità", spiega fra' Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di San Francesco in Assisi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ostensione del corpo di San Francesco, Assisi e l’evento storico: programma e informazioni. Attesi in 500mila in un meseIl corpo di San Francesco sarà esposto ad Assisi, attirando circa 500.

Assisi, a febbraio l'esposizione delle spoglie di San Francesco presso la Chiesa inferioreA febbraio, Assisi ospiterà l’esposizione delle spoglie di San Francesco presso la Chiesa inferiore, in occasione dell’Ottocentesimo anniversario della sua morte.

