L’ostensione pubblica delle spoglie di San Francesco per la prima volta in video

Le immagini delle spoglie di San Francesco sono state mostrate pubblicamente per la prima volta in video. La bergamasca Officina della Comunicazione ha realizzato le riprese, ritenendo l’evento un’opportunità unica e una sfida importante. La registrazione permette di condividere con un pubblico più ampio questo momento speciale. La produzione ha coinvolto tecnologie avanzate per garantire una rappresentazione fedele e rispettosa. Il video sarà diffuso nei prossimi giorni in diverse piattaforme online.

IL PROGETTO. Le riprese affidate alla bergamasca Officina della Comunicazione: «Per noi un privilegio autentico e una responsabilità straordinario». Per la prima volta in otto secoli di storia, l'ostensione pubblica delle spoglie di San Francesco d'Assisi viene documentata in video, dando vita al primo documento audiovisivo relativo a questo momento significativo. Nel 1978 e nel 2015 la documentazione dell'intervento fu esclusivamente fotografico, non esistono quindi filmati precedenti di questo passaggio. La Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco dei Frati Minori Conventuali ha affidato in esclusiva alla bergamasca «Officina della Comunicazione» la realizzazione delle riprese ufficiali.