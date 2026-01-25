Cure veterinarie gratis Perugia chiede l' ospedale pubblico Scoccia | Un costo insostenibile per molti

In Umbria, più della metà delle famiglie considera gli animali domestici parte integrante della propria vita. Recentemente, a Perugia, si è acceso il dibattito sulla richiesta di un ospedale veterinario pubblico che garantisca cure gratuite. La proposta solleva questioni di sostenibilità economica, con alcune voci che evidenziano i rischi di costi insostenibili per il sistema sanitario locale.

In Umbria, gli animali domestici sono ormai parte integrante della famiglia per più di un nucleo su due. I dati Istat fotografano una regione particolarmente affezionata ai propri amici a quattro zampe: il 52,7% delle famiglie possiede almeno un cane o un gatto, una percentuale ben superiore alla.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Cure veterinarie, un costo insostenibile per molti: Perugia chiede l'ospedale pubblicoIn Umbria, più della metà delle famiglie considera gli animali domestici parte integrante della propria vita.

Leggi anche: Manovra: emendamento FI per taglio Iva su cure veterinarie, 'aiuto concreto a chi ha meno'

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Cura veterinarie e benessere per animaliPrendersi cura dei nostri animali è fondamentale per garantire loro benessere e salute a lungo termine. Presso una clinica veterinaria, ogni aspetto della salute degli animali è gestito con attenzione ... dilei.it

Cos’è questa proposta di istituire un veterinario di base per gli animali domestici di cui si parla in ParlamentoLe cure veterinarie in Italia sono sempre più costose, gravate dall’IVA al 22% e dall’assenza di un sistema pubblico di assistenza. In Parlamento si sta discutendo dell’introduzione del veterinario ... fanpage.it

Oggi è stato siglato il protocollo d’intesa promosso dalla Città (Assessorati al Welfare e alla Tutela degli animali) con ASL, Università, Ordine dei veterinari e LAV per permettere l’accesso alle cure veterinarie gratuite o a condizioni agevolate per le persone - facebook.com facebook