Un ospedale veterinario pubblico a Perugia | l’appello in Comune per sostenere le famiglie in difficoltà
Un ospedale veterinario pubblico a Perugia rappresenta una risorsa importante per le famiglie in difficoltà economica, offrendo servizi accessibili per la cura degli animali domestici. La richiesta, avanzata in Comune, mira a garantire assistenza veterinaria a chi ne ha bisogno, sostenendo il benessere degli animali e delle persone coinvolte.
Serve un ospedale veterinario pubblico a Perugia per aiutare le famiglie in difficoltà economica a curare i propri animali domestici. La proposta, lanciata dall’ordine del giorno presentato dalla consigliera Margherita Scoccia, è stata al centro delle audizioni in Quarta Commissione comunale.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Comune di Baronissi, al via i Voucher Natalizi 2025 per sostenere le famiglie in difficoltà
Nuove misure per sostenere famiglie, minori e persone in difficoltà: il Comune investe sul sociale
Un ospedale veterinario aperto h24; Cure veterinarie gratis, Perugia chiede l'ospedale pubblico. Scoccia: Un costo insostenibile per molti; In Commissione proposta Scoccia per ospedale veterinario pubblico e gratuito; Prevenzione veterinaria, Catania protagonista della prima Giornata Nazionale: evento aperto al pubblico a Piazza Stesicoro.
Ospedale gratuito per animali a Perugia, la veterinaria: «Esigenza fortissima»Le prime audizioni in Quarta commissione dopo l’ordine del giorno di Margherita Scoccia NewTuscia – PERUGIA – Riceviamo e pubblichiamo. «L’esigenza di un ospedale veterinario pubblico è fortissima p ... newtuscia.it
In Commissione proposta Scoccia per ospedale veterinario pubblico e gratuitoApproda alla quarta Commissione consiliare del Comune di Perugia la proposta della consigliera comunale Margherita Scoccia per aprire un ospedale veterinario pubblico e gratuito a Perugia aperto 24 or ... ansa.it
