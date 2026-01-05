Capello durissimo | Gli arbitri sono una mafia Non vogliono usare ex giocatori per il VAR giocatori che conoscono i dettagli del calcio

Capello durissimo sulla classe arbitrale: «Gli arbitri sono una mafia. Non vogliono usare ex giocatori per il VAR». Le parole Fabio Capello non usa mezzi termini contro la classe arbitrale. In una lunga intervista concessa a Marca, l’ex allenatore di Roma, Milan, Juventus e Real Madrid attacca duramente i direttori di gara e critica apertamente . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Capello durissimo: «Gli arbitri sono una mafia. Non vogliono usare ex giocatori per il VAR, giocatori che conoscono i dettagli del calcio» Leggi anche: Capello senza freni, l’attacco agli arbitri è durissimo: “Sono una Mafia” Leggi anche: Platini durissimo: «La giustizia sportiva è uno scandalo, il calcio deve tornare ai giocatori» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Capello di fuoco sul Var, le parole durissime: "Gli arbitri sono una mafia. Questa cosa mi fa impazzire..." - Non vogliono usare ex giocatori per il VAR, giocatori che conoscono i dettagli del calcio, i movimenti che un giocatore fa per fermarsi, per aiutarsi". corrieredellosport.it

