Un incidente ha causato la morte di un ragazzo di 20 anni a Cesena, in provincia di Forlì-Cesena. Secondo le prime informazioni, lo scontro è avvenuto tra una moto e un’auto. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine. La vittima si trovava in strada al momento dell’incidente. La strada coinvolta si trova nel centro urbano della città.

Un incidente mortale si è verificato a Cesena, in provincia di Forlì-Cesena, dove un ragazzo di soli 20 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro tra una moto e un’auto. La vittima è Glauco Igor Prati, deceduto sul colpo dopo l’impatto. Il sinistro è avvenuto nella mattinata lungo via Calcinaro, nella frazione di Capannaguzzo, e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio della polizia locale, il giovane si trovava in sella alla sua moto quando si è scontrato con una Fiat 500 che stava effettuando una svolta a sinistra per entrare in un parcheggio. L’urto è stato particolarmente violento e ha provocato il decesso immediato del centauro, sbalzato fuori dalla carreggiata e finito in un fossato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Orrore in strada, incidente mortale per il giovanissimo: fine tragica

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