Grosseto, 26 febbraio 2026 – Profondo il cordoglio a Grosseto per la morte di Andrea Canessa, 40 anni, morto dopo aver lottato contro una polmonite che alla fine gli è stata fatale. La vita di Andrea Canessa purtroppo era stata segnata dal dolore: tra le sue difficoltà una tetraplegia permanente e l’agonia di una quotidianità che non ha avuto più la forza di sostenere. Prima di quel maledetto incidente, infatti, Andrea era un ragazzo come tanti: dopo aver lavorato tanti anni come cameriere, nel 2017 un breve viaggio tra Grosseto e Marina si trasformò in una tragedia. Rimase infatti gravemente ferito e rimase tetraplegico, costretto su un letto, incapace di muovere autonomamente braccia e gambe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polmonite, muore a 40 anni. Tragica fine di Andrea Canessa, tetraplegico dopo l'incidente

