Incidente mortale sulla Triestina strada chiusa per i rilievi

Un incidente mortale sulla Triestina ha provocato la chiusura temporanea della strada. La collisione, avvenuta questa mattina di fronte al Casinò di Ca' Noghera, ha coinvolto diversi veicoli e ha causato la morte di una persona. La polizia è sul posto per i rilievi e per gestire la viabilità.

Lungo la statale 14, all'altezza del Casinò di Venezia, stamattina 14 febbraio una persona ha perso la vita a causa di un sinistro che ha coinvolto più veicoli. Sei i feriti in tutto tra cui una bambina di 11 anni In un incidente che ha coinvolto più veicoli, una persona ha perso la vita stamattina, 14 febbraio, nel punto della strada statale 14 Triestina, di fronte al Casinò di Ca'Noghera. Il sinistro ha coinvolto più veicoli e la strada è chiusa dalle 11 per i soccorsi del Suem, i rilievi del reparto Motorizzato della polizia locale e l'intervento dei vigili del fuoco. Si è alzato in volo anche un elicottero, pare però che una donna della Riviera del Brenta abbia perso la vita, sui 40 anni, mentre una bambina di 11 anni è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Padova con l'elisoccorso del Suem.🔗 Leggi su Veneziatoday.it “Non ce l’ha fatta”. Incidente mortale in Italia, schianto tremendo: chiusa la strada Questa mattina sulla Teverina si è verificato un incidente mortale. Incidente mortale sulla A4, vittima una donna: autostrada chiusa al traffico Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 4 TIR DISTRUTTI, CHIUSO IL TRATTO DUINO-MONFALCONE EST | 19/01/2026 Nell'incidente mortale, a Roma il 31 gennaio scorso, morì Mirco Garofano. Dalle indagini emerge che alla guida della Smart c'era Stroppa, braccio destro di Musk facebook