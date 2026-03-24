Ora legale permanente in Italia al via un’indagine conoscitiva in Parlamento

(Adnkronos) – Mancano pochi giorni al ritorno dell'ora legale in Italia, per la primavera e l'estate, e intanto in Parlamento si considera la possibilità di mantenerla attiva per tutto l'anno. Dal 2004 al 2024 infatti l'Italia ha risparmiato oltre 12 miliardi di kilowattora e circa 2,3 miliardi di euro grazie all'orario estivo. Mantenere l'ora legale tutto l'anno potrebbe generare un risparmio annuo di 720 milioni di kilowattora e circa 180 milioni di euro, riducendo al contempo le emissioni di anidride carbonica di 200.000 tonnellate l'anno, equivalenti all'assorbimento di circa sei milioni di alberi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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