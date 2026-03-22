Ora legale permanente la Camera dà il via libera all'indagine sull'impatto in bolletta e per la salute

La Camera ha approvato l’avvio di un’indagine sull’ora legale permanente, focalizzandosi sugli effetti in bolletta e sulla salute. La Società di medicina ambientale ha commentato che il cambio dell’ora comporta un “mini-jet lag sociale”. La discussione si concentra sugli impatti pratici di questa misura, senza approfondire le cause o le motivazioni dietro la decisione.

"Con cambio dell'ora scontiamo gli effetti di un mini-jet lag sociale". Lo spiega a Fanpage.it la Società di medicina ambientale, tra i promotori dell'indagine sull'ora legale permanente. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Via libera della Camera all’iter per l’ora legale permanenteABBONATI A DAYITALIANEWS L’Italia valuta l’introduzione stabile dell’ora legale La Camera dei deputati ha approvato l’avvio dell’iter parlamentare... Addio al cambio dell’ora: alla Camera via libera all’iter per valutare l’ora legale permanenteParte l’iter parlamentare per valutare l’introduzione dell’ora legale permanente in Italia. Una raccolta di contenuti su Ora legale permanente la Camera dà il... Temi più discussi: Ora legale in Italia, quando arriva e come cambiano gli orologi; Ora legale 2026: lancette avanti il 29 marzo, quanto risparmia l’Italia in bolletta; L'ora legale sta per arrivare, lancette avanti e più luce alla sera: quando e come cambiano gli orologi; Ora legale 2026: quando cambia l’ora, date, effetti e perché si spostano le lancette. Addio al cambio dell’ora: alla Camera via libera all’iter per valutare l’ora legale permanenteKvitfjell, 22 mar. (Adnkronos) - Dopo Laura Pirovano in discesa, Sofia Goggia ha vinto oggi domenica 22 marzo la Coppa del Mondo di SuperG. La 33enne bergamasca a Kvitfjell precede la neozelandese Ali ... ilfattoquotidiano.it Via libera della Camera all'iter per valutare se rendere permanente l'ora legale(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Al via l'iter parlamentare per la possibile introduzione dell'ora legale permanente in Italia. La X Commissione della Camera dei deputati (Attività Produttive, Commercio e Turi ... tuttosport.com Ora legale permanente, via libera della Camera al'indagine sugli impatti. Dal 2004, nei mesi in vigore, 2,3 miliardi di risparmi in bolletta #ANSA facebook Ora legale permanente, via libera della Camera al'indagine sugli impatti. Dal 2004, nei mesi in vigore, 2,3 miliardi di risparmi in bolletta #ANSA x.com