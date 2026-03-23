Ora legale permanente il Parlamento avvia un’indagine conoscitiva | risparmio potenziale da 720 milioni di kWh l’anno e riduzione di 200.000 tonnellate di CO2

Il Parlamento ha avviato un'indagine conoscitiva sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale, con l'obiettivo di valutare effetti e ricadute sui principali settori del Paese. La conclusione dell'indagine è fissata entro il 30 giugno 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Una selezione di notizie su Ora legale permanente il Parlamento...

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Camera avvia l’iter per l’ora legale permanente mentre inizia il conto alla rovescia legislativoOra legale permanente in Italia: cosa sta per decidere il Parlamento L’Italia valuta di introdurre l’ora legale permanente, eliminando il cambio stagi ... assodigitale.it

“Stiamo parlando di una cosa gravissima… l’ha nascosta al Parlamento, ha messo tutto tranne quella società perché perché è ovvio che se uno va a vedere “5 forchette” dice ‘guarda un po’, andiamo a vedere chi sono le altre quattro’. Delmastro se ne sarebb facebook

Nel prossimo fine settimana torna il cambio dell'ora, ma in Parlamento è partito l'iter della proposta di introdurre l’ora legale in modo definitivo x.com