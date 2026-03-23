Ora legale permanente il Parlamento avvia un’indagine conoscitiva | risparmio potenziale da 720 milioni di kWh l’anno e riduzione di 200.000 tonnellate di CO2

Da orizzontescuola.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parlamento ha avviato un'indagine conoscitiva sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale, con l'obiettivo di valutare effetti e ricadute sui principali settori del Paese. La conclusione dell'indagine è fissata entro il 30 giugno 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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