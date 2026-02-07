Affari Tuoi Stefano De Martino apre le braccia e guarda verso il cielo Ma la partita è un flop

Stefano De Martino apre le braccia e guarda verso il cielo, cercando di nascondere la delusione. La puntata di questa sera si è conclusa con un risultato deludente, il pubblico si aspettava di più. Il Teatro delle Vittorie, che spesso si riempie di emozioni, questa volta ha lasciato un senso di insoddisfazione tra gli spettatori e i partecipanti. La trasmissione, che ha sempre catturato l’attenzione, ha mostrato ancora una volta quanto sia difficile mantenere alta la tensione e l’interesse del pubblico.

Il Teatro delle Vittorie si è trasformato, ancora una volta, in un teatro di emozioni contrastanti. Da una parte il calore umano, i ricordi che stringono il cuore e la musica che fa vibrare l'anima; dall'altra, la spietata legge della "scatola blu" che non sempre regala il lieto fine sperato. Protagonista della serata è Guenda, concorrente del Lazio, ma a rubare la scena è stato il padrone di casa, Stefano De Martino, in un momento di commozione che ha lasciato il pubblico senza fiato. Un inizio in salita tra "Gennarino" e Martina Miliddi. La partita di Guenda non è iniziata sotto i migliori auspici.

