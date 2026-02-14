Affari Tuoi Stefano De Martino sposa in diretta i torinesi Marco e Giulia | nel loro pacco c' erano 250 mila euro

Stefano De Martino ha annunciato in diretta il matrimonio tra Marco e Giulia, due torinesi che avevano nascosto 250 mila euro nel loro pacco. La coppia ha deciso di sorprendere tutti durante la puntata speciale di Affari Tuoi, trasmessa il 13 febbraio, proprio alla vigilia di San Valentino. È stata una scelta che ha lasciato il pubblico senza parole, mentre i due sposi si sono scambiati promesse davanti alle telecamere.

"Per il potere conferitomi dalla Rai ho il piacere di dichiararvi marito e moglie", ha detto il conduttore come formula di rito I promessi sposi torinesi Marco e Giulia ieri, venerdì 13 febbraio, alla vigilia di San Valentino sono stati protagonisti della puntata speciale di Affari tuoi "Nella buona e nella cattiva sorte". "Siamo in diretta e celebreremo alla fine della puntata il loro matrimoni ecco qua i nostri sposi", ha esordito il conduttore del game show per l'occasione all'insegna dell'amore con il Teatro delle Vittorie immerso in una scenografia a tema per la festa degli innamorati.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Stefano De Martino ha presentato una puntata speciale di Affari Tuoi, perché Marco e Giulia si sono sposati e hanno vinto una somma importante.

Jonathan si siede sul banco di Affari Tuoi e guarda il pacco con un misto di speranza e incertezza.

