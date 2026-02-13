Mandorlini torna a casa | è il nuovo allenatore del Ravenna

Andrea Mandorlini, originario di Ravenna, torna ad allenare la squadra della sua città dopo molti anni. La società ha ufficializzato il suo nome, puntando sulla sua esperienza per risollevare il club in difficoltà. Mandorlini, che ha guidato diverse squadre di livello nazionale, ha già allenato anche l’Inter e il Verona. Questa volta, il suo obiettivo sarà restituire entusiasmo ai tifosi e riportare il Ravenna in categorie più alte.

Tecnico di grande esperienza, Mandorlini vanta un percorso caratterizzato da numerosi piazzamenti nelle zone alte della classifica e dal raggiungimento di obiettivi sportivi di rilievo E’ un ravennate doc il nuovo allenatore del Ravenna. Si tratta di Andrea Mandorlini, colui che ha contribuito alla storica promozione in Serie B del 1996. Dopo una brillante carriera da calciatore cui spicca lo scudetto dei record dell’Inter 8889, ha mosso i suoi primi passi in panchina come allenatore in seconda della squadra giallorossa tra il 1994 e il 1998. Nel corso della sua carriera da allenatore ha guidato numerosi club ai vertici dei rispettivi campionati, ottenendo promozioni e partecipazioni ai playoff.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Il Ravenna torna a casa con un punto dopo la trasferta a Perugia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Mandorlini: Inter appare fortissima, ma è lunga. Incide anche che…; Mandorlini: Giovane è forte, ma dategli tempo! Scudetto? L'Inter è fortissima...; Mandorlini: La Fiorentina ha un gran potenziale, quindi deve dare di più.

“Ero solo. E faceva un freddo che entrava nelle ossa. Martedì pomeriggio sono salito sull’autobus come facevo sempre, con il mio solito carnet da 2,50 euro stretto in mano. Era quello che usavo ogni giorno per tornare a casa dopo scuola. Non sapevo che, pr - facebook.com facebook