Ravenna Adios Marchionni ecco Mandorlini

Il Ravenna ha scelto Andrea Mandorlini come nuovo allenatore dopo aver licenziato Marco Marchionni, che non è riuscito a portare risultati positivi nella partita di Terni. La decisione arriva in seguito a una serie di prestazioni deludenti che hanno spinto la società a cambiare guida tecnica. Mandorlini, noto per la sua esperienza, subentra con l’obiettivo di migliorare le sorti della squadra.

Il Ravenna ai ravennati. È sempre più vero: Andrea Mandorlini, bizantino purosangue è il nuovo allenatore dei giallorossi dopo l'esonero di Marco Marchionni, condannato dalla bruttissima prestazione di Terni. Nel primo pomeriggio di ieri il comunicato della società con i saluti a Marchionni: "Il Ravenna Fc comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra il tecnico Marco Marchionni. Insieme a lui vengono sollevati dall'incarico anche i collaboratori Giuseppe Irrera e Daniel Neri. Nel corso delle 65 partite alla guida dei giallorossi, Marco Marchionni ha contribuito in maniera significativa a scrivere pagine importanti della storia recente del Club, conquistando la vittoria dei playoff e della Coppa Italia di Serie D, accompagnando il Ravenna nel percorso che ha portato al ritorno tra i professionisti.