Durante un’operazione chiamata Custos viridis, le forze dell’ordine hanno smantellato una rete criminale che distribuiva gas fluorurati a effetto serra, noti come Fgas, in modo illegale. Questi gas, impiegati in sistemi di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore, venivano importati dall’Asia e inviati in Europa senza autorizzazioni, contribuendo alla diffusione di sostanze vietate.

Gli Fgas, ovvero gas fluorurati a effetto serra, sono sostanze artificiali usate in refrigerazione, condizionamento e pompe di calore. Si tratta di potenti gas serra che, in base alle normative dell’Unione europea, devono essere attentamente tracciati dalle aziende e dagli operatori che li maneggiano. L’obiettivo è prevenire dispersioni nell’atmosfera e contenere il riscaldamento globale. (EUROPOL FOTO) – Notizie.com Gli Fgas sono finiti al centro di un’imponente operazione, nome in codice Custos viridis, condotta dall’Europol e dalle forze dell’ordine di dieci Paesi in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Operazione Custos viridis: smantellata la rete dei “gas fantasma”. Così l’Asia inondava l’Europa di sostanze vietate

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