Operazione borotalco | il traffico di sigarette legato alla mafia Curda

L’operazione “Borotalco”, orchestrata dalla sede torinese della Procura Europea, ha portato alla luce una complessa rete criminale internazionale dedita al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. L’indagine è partita dall’analisi dei flussi di container nei porti di Genova ed è durata oltre un anno, coinvolgendo meticolose attività di monitoraggio che hanno permesso di scoprire un’organizzazione con base nel Regno Unito e ramificazioni in Europa, Asia e Africa. Al vertice della struttura, secondo gli inquirenti, vi sarebbero elementi riconducibili alla mafia curda e in particolare al gruppo noto come Bombacilar o Hackney Bombers. Questa... 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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