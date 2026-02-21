Potrebbe nascere un nuovo Comune nel Comasco | ai ragazzi il compito di scegliere il nome
A causa di una proposta di fusione tra Lambrugo e Lurago d’Erba, si sta valutando la creazione di un nuovo Comune nel Comasco. La decisione, ancora in fase di discussione, coinvolge i giovani del territorio, chiamati a scegliere il nome del nuovo ente. La consultazione si svolgerà nei prossimi mesi e potrebbe portare a un cambiamento amministrativo importante per la zona. La proposta sta già facendo discutere tra residenti e amministratori locali.
Parte il progetto di educazione civica "Lambrugo e Lurago d'Erba: un futuro in Comune": studenti delle medie invitati a proporre il nome del possibile nuovo ente nato dalla fusione Potrebbe nascere un nuovo Comune in provincia di Como dalla possibile fusione tra Lambrugo e Lurago d'Erba, una decisione non ancora definitiva ma molto probabile. E il nome potrebbe arrivare direttamente dalle idee dei ragazzi. Il Comune di Lambrugo ha infatti lanciato il progetto di educazione civica "Lambrugo e Lurago d'Erba: un futuro in Comune", coinvolgendo gli studenti nella scelta del nome del possibile nuovo ente.
