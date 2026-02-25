Nel nome di Luca Attanasio La storia dell’ambasciatore ucciso

Il teatro racconta la vita di Luca Attanasio, assassinato nel 2021 in Congo durante un'operazione di sicurezza. La rappresentazione ripercorre i momenti chiave della sua carriera diplomatica e i valori che hanno guidato il suo impegno. Tra scene intense, si evidenzia il suo coraggio e la dedizione verso gli altri. La messa in scena si concentra anche sulla sua famiglia e sul suo lavoro in un territorio fragile. La storia continua a coinvolgere il pubblico.

Un viaggio teatrale che affronta la vita e i valori che hanno accompagnato la vicenda umana e diplomatica di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano di origini brianzole ucciso nel 2021 nella Repubblica Democratica del Congo. Un’opera di teatro civile che racconta anche le ombre che ne hanno attorniato la morte. Un racconto corale ispirato alla figura di quest’uomo e che attraverso voci, memorie, testimonianze e immagini ne restituisce la missione e l’eredità morale, concretizzate nella scelta di stare vicino alle persone, nei luoghi più fragili del mondo, e nella decisione di fare della solidarità la propria direzione di vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Luca Attanasio, l’ambasciatore ucciso 5 anni fa in Congo: presenza che vive nei valori che ci ha trasmessoLuca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo, ha perso la vita cinque anni fa durante un attacco armato nel territorio.

Il segretario di Stato Vaticano a Limbiate per commemorare l’ambasciatore Luca AttanasioIl segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, si trova a Limbiate per ricordare l’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso cinque anni fa in Congo.

Nel nome di Luca Attanasio. La storia dell’ambasciatore uccisoTeatro civile con lo spettacolo ’Zona Umanitaria’ in scena allo Spazio Stendhal di Villa Tittoni a Desio. Gli attori della compagnia seregnese Cartanima con videoproiezioni, documenti visivi e suggest ... ilgiorno.it

Sono trascorsi cinque anni dalla tragica scomparsa dell’Ambasciatore Luca Attanasio, del Carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista del Programma Alimentare Mondiale, Mustapha Milambo. Una tragedia impressa nella memoria collettiva. Oggi abbiamo vol - facebook.com facebook

