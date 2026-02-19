Pollenza riapre il sipario ai Lupi Bbelli | successo e replica per i 25 anni della compagnia teatrale

Pollenza ha festeggiato i 25 anni della compagnia teatrale “Lupi Bbelli” con una replica di grande successo. La riapertura del teatro ha visto il ritorno degli attori storici, che hanno portato in scena uno spettacolo speciale per l’occasione. La serata ha attirato molti spettatori, che hanno applaudito calorosamente. La compagnia ha deciso di riproporre questa produzione per condividere l’esperienza con il pubblico locale, rendendo la festa ancora più memorabile. La compagnia continuerà a portare il teatro nelle piazze della zona.

Pollenza celebra un quarto di secolo di teatro: "I Lupi Bbelli" tornano sul palco con il cast originale. Un'associazione culturale del cuore della provincia di Macerata festeggia venticinque anni di attività con una serie di spettacoli che hanno rapidamente registrato il tutto esaurito, spingendo gli organizzatori ad aggiungere una replica straordinaria. Il teatro Giuseppe Verdi di Pollenza si prepara ad accogliere nuovamente "I lupi bbelli", uno spettacolo musicale che ha conquistato il pubblico marchigiano e che, per questa occasione speciale, vedrà sul palco il cast originale del 2006. Un successo che affonda le radici nel passato. SPETTACOLI A TEATRO DOMENICA 22 FEBBRAIO ORE 21,15 Musical I LUPI BBELLI SABATO 28 FEBBRAIO ORE 21,15 Commedia dialettale UN MATRIMONIO CON SOPRESA SONO APERTE LE PRENOTAZIONI AL N. 3445767032