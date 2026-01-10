Rap scrittura e ritmo | open day gratuito per ragazzi dai 10 ai 14 anni

Sabato 11, presso l’Accademia di Musical di Ferrara, si svolge un open day gratuito dedicato ai ragazzi dai 10 ai 14 anni. L’evento offre l’opportunità di avvicinarsi alla musica rap attraverso attività di scrittura, ritmo e ascolto, promuovendo espressione e creatività. L’appuntamento, dalle 15 alle 18 in via Porta Catena 26, è pensato come un momento di scoperta e formazione per i giovani interessati al mondo musicale.

Domenica 11 dalle 15 alle 18, presso l'Accademia di Musical e alto perfezionamento musicale di via Porta Catena 26 a Ferrara, si terrà un open day gratuito di musica rap, dedicato ai giovanissimi.

