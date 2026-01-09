Rifondazione Comunista | La vicenda del teatro Signorelli diventi un esercizio di partecipazione
Rifondazione Comunista di Cortona evidenzia l’importanza di coinvolgere la comunità nella gestione del teatro Signorelli. La mancata stagione teatrale evidenzia una disattenzione nella cura di un patrimonio culturale che dovrebbe essere considerato un bene di tutti. Invitiamo a un confronto partecipato per promuovere una gestione più condivisa e responsabile di questa risorsa.
Riceviamo e pubblichiamo dal partito della Rifondazione Comunista di Cortona."La situazione del teatro Signorelli, con la mancata stagione teatrale, ha sicuramente dimostrato che sì, c'è stata disattenzione sulla gestione di un bene che forse da tempo doveva essere considerato comune
