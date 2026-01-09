Rifondazione Comunista | La vicenda del teatro Signorelli diventi un esercizio di partecipazione

Da arezzonotizie.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rifondazione Comunista di Cortona evidenzia l’importanza di coinvolgere la comunità nella gestione del teatro Signorelli. La mancata stagione teatrale evidenzia una disattenzione nella cura di un patrimonio culturale che dovrebbe essere considerato un bene di tutti. Invitiamo a un confronto partecipato per promuovere una gestione più condivisa e responsabile di questa risorsa.

Riceviamo e pubblichiamo dal partito della Rifondazione Comunista di Cortona."La situazione del teatro Signorelli, con la mancata stagione teatrale, ha sicuramente dimostrato che sì, c'è stata disattenzione sulla gestione di un bene che forse da tempo doveva essere considerato comune; ma al tempo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Da Avs a Rifondazione comunista: per la sinistra è colpa del governo

Leggi anche: Rifondazione Comunista: "Il 4 novembre non è la nostra festa. No al militarismo"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Rifondazione Comunista: La vicenda del teatro Signorelli diventi un esercizio di partecipazione.

rifondazione comunista vicenda teatroRifondazione Comunista: "La vicenda del teatro Signorelli diventi un esercizio di partecipazione" - "La situazione del teatro Signorelli, con la mancata stagione teatrale, ha sicuramente dimostrato che sì, c'è stata disatt ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.