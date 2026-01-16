Polizia locale di Verona | veicoli sequestrati e rimossi oltre a numerosi controlli

La polizia locale di Verona continua a svolgere controlli e interventi sul territorio. Recentemente, sono stati sequestrati e rimossi alcuni veicoli, tra cui una Ford Puma in via Calvi, e sono state avviate indagini per appropriazione indebita, con un deferimento. Queste attività rientrano nell’azione quotidiana di tutela e sicurezza della città.

Controlli ed interventi della polizia locale di Verona proseguono sul territorio cittadino. Il personale del Comando di via del Pontiere ha posto sotto sequestro una Ford Puma in via Calvi ed ha deferito una donna per appropriazione indebita, in seguito ad una denuncia avvenuta nei primi giorni.

