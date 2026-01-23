Pedalata dentro al Parco verso Marina di Vecchiano insieme a Fiab

Domenica 25 gennaio, Fiab Pisa organizza un’escursione in bicicletta nel Parco di San Rossore, con destinazione Marina di Vecchiano. L’evento offre l’opportunità di esplorare in modo sostenibile e tranquillo le bellezze naturali della zona, favorendo la scoperta del territorio e la mobilità ciclabile. L’appuntamento è rivolto a tutti coloro che desiderano trascorrere una giornata all’insegna del rispetto dell’ambiente e della natura.

L'appuntamento in bici di Fiab Pisa di domenica 25 gennaio porterà i partecipanti a Marina di Vecchiano, all'interno del Parco di San Rossore. La spiaggia, circondata dalla pineta e dalla tipica macchia mediterranea delle riserve naturali di Bocca di Serchio e della Bufalina, rappresenta uno dei.

