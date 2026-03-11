White Lies a Verona | concerto unico al Teatro Romano

A Verona, al Teatro Romano, si terrà un concerto dei White Lies, una band britannica nota nel panorama del rock. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo alcuni dei brani più noti del gruppo, in un contesto storico e suggestivo. I fan sono in attesa di vivere questa esperienza musicale, che si svolgerà in un teatro antico e affascinante.

La scena musicale veronese si prepara ad accogliere una delle band più influenti del rock britannico. I White Lies saliranno sul palco del Teatro Romano il 29 giugno 2026 alle ore 21.15 nell’ambito della rassegna Contaminazioni Musicali. L’appuntamento è fissato per un solo giorno, con biglietti disponibili a partire dal 6 marzo 2026 attraverso piattaforme di vendita online e al Box Office Live. Il costo d’ingresso è stato stabilito a 36,80 euro, cifra che riflette il valore percepito di un evento di questo calibro nel cuore della città scaligera. Un ritorno organico alla musica dal vivo. La formazione, nata nel 2007, ha attraversato diversi stili musicali prima di approdare all’ultimo disco intitolato Night Light, uscito nel 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - White Lies a Verona: concerto unico al Teatro Romano Articoli correlati Da Londra a Verona: i White Lies in concerto al Teatro RomanoA Verona sul palco del Teatro Romano per la rassegna Contaminazioni Musicali il 29 giugno 2026 arriveranno i White Lies. Il Fado al Teatro Romano: Dulce Pontes in concerto a VeronaSul palco del Teatro Romano per la rassegna Contaminazioni Musicali, arriva a Verona il 5 luglio 2026 la straordinaria Dulce Pontes. Contenuti e approfondimenti su White Lies Temi più discussi: WHITE LIES – nuova data estiva a Verona; White Lies: nuova data estiva a Verona!; White Lies. Nuova data estiva in Italia dopo il sold out di Milano; Contaminazioni Musicali al Teatro Romano: arrivano Fresu, White Lies e Dulce Pontes. Da Londra a Verona: i White Lies in concerto al Teatro RomanoA Verona sul palco del Teatro Romano per la rassegna Contaminazioni Musicali il 29 giugno 2026 arriveranno i White Lies. Band londinese tra le più influenti della scena indie rock britannica degli ult ... veronasera.it Si aggiunge una data per i WHITE LIES: quest’estate in concerto a Verona e CesenaDopo tre anni di silenzio discografico, i White Lies tornano sulla scena musicale con Night Light, il settimo album in studio pubblicato da PIAS a ... rockon.it Contaminazioni Musicali al Teatro Romano: arrivano Fresu, White Lies e Dulce Pontes - facebook.com facebook WHITE LIES si aggiunge un nuovo concerto estivo a Verona a luglio 2026, con quello di Cesena a giugno diventano due i live estivi #WhiteLies x.com