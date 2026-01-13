Laureata a Udine è tra i migliori studenti dell' Austria

Juliana Perschy, laureata magistrale con doppio titolo presso le Università di Udine e Klagenfurt, ha ricevuto il premio “Riconoscimento 2025” dal ministero austriaco per le donne, la scienza e la ricerca. Riconosciuta tra i migliori studenti dell'Austria per i risultati accademici eccezionali, si distingue per il percorso di studi e l’eccellenza raggiunta nelle due università.

