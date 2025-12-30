Narni il pranzo di Natale del Lions club | Un piccolo gesto di vicinanza affetto e solidarietà
Il Lions Club di Narni rinnova anche quest’anno il tradizionale pranzo di Natale presso la Casa di riposo
Anche quest’anno i soci del Lions club di Narni hanno voluto riproporre, in prossimità delle festività natalizie, l’iniziativa del "pranzo di Natale" offerto agli ospiti della Casa di riposo per anziani "Villa Domenica" di Narni Scalo. L'iniziativa rientra nel service nazionale denominato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
