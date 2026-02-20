Lions club Narni Diego Galletti nuovo socio | consegnato il certificato di affiliazione

Il Lions club di Narni ha accolto Diego Galletti come nuovo socio, evento che ha portato entusiasmo tra i membri. La cerimonia si è svolta durante una festa dedicata sia al Carnevale che all’ingresso di nuovi volontari. Galletti ha ricevuto il certificato di affiliazione in un momento di grande partecipazione, con molti soci presenti. La giornata ha rafforzato il legame tra i membri e rafforzato l’impegno nel supportare la comunità locale. La presenza di Galletti rappresenta un passo importante per il club.

Una festa per salutare il Carnevale e per accogliere nuovi soci all'interno del club. Il Lions club di Narni ha organizzato nei giorni scorsi il tradizionale evento al quale hanno preso parte numerosi soci. La serata, vissuta dai numerosi presenti in modo del tutto informale, è stata impreziosita dalla presentazione del nuovo socio, il narnese Diego Galletti. Il professionista è un enterprise architect il quale vanta oltre 25 anni di esperienza internazionale nei settori della Cyber Security, Identità digitale ed Intelligenza artificiale. Diego Galletti ha accettato con grande soddisfazione e spirito collaborativo di entrare a far parte della grande famiglia Lions dichiarandosi disponibile ad offrire la propria collaborazione e le proprie conoscenze professionali per il perseguimento delle opere umanitarie Lions.