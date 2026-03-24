Nuovo stadio Inter comincia l’ora della VAS | progetto da 1.5 miliardi di euro Tutti i dettagli

È iniziata la fase della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il nuovo stadio dell’Inter, un progetto del valore di circa 1,5 miliardi di euro. La procedura coinvolge diversi enti e prevede l’analisi di impatti ambientali e urbanistici prima dell’approvazione definitiva. La valutazione rappresenta un passaggio fondamentale prima dell’avvio dei lavori, che si prevede possano durare diversi mesi.

Inter News 24 Nuovo stadio Inter, scatta l’ora della Valutazione Ambientale Strategica (VAS): progetto da 1.5 miliardi di euro. I dettagli. Il futuro dell’ Inter e della città di Milano entra in una fase decisiva. Mentre la squadra di Cristian Chivu continua a correre sul campo per difendere i suoi 69 punti, la proprietà Oaktree accelera sul fronte infrastrutturale. Il Comune di Milano ha infatti ufficialmente avviato la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il piano urbanistico “GFU San Siro”, un passaggio tecnico ma fondamentale che precede l’approvazione del nuovo distretto sportivo. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Nuovo stadio Inter, scatta l’ora della VAS: passaggio chiave per il nuovo San Siro da 1,5 miliardi. 🔗 Leggi su Internews24.com

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