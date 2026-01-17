Milan-Maignan la trattativa va avanti | c' è l' accordo sull' ingaggio ma resta il nodo commissioni

Milan e Maignan continuano a negoziare sulla buonuscita per il rinnovo contrattuale. Le parti hanno raggiunto un accordo sull’ingaggio e sulla durata del contratto, ma rimane da definire la questione delle commissioni degli agenti. La trattativa prosegue con l’obiettivo di trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti, mantenendo il ruolo di Maignan come elemento chiave del progetto rossonero.

Il lavoro per arrivare alla firma sul rinnovo del contratto di Mike Maignan va avanti. Non siamo ancora alla fumata bianca, ma negli scorsi giorni a Milano c'è stato un incontro tra i dirigenti rossoneri e gli agenti del capitano. Resta da risolvere il tema delle commissioni e, trattandosi di una cifra importante, non è un aspetto che in via Aldo Rossi viene sottovalutato o considerato secondario. Al tempo stesso, però, i segnali che arrivano dal portiere ai compagni (Rabiot a Como, nell'intervista post vittoria, ha spiegato: "Ha tanta voglia di Milan"), ad Allegri e al suo staff, ma anche ai dirigenti sono incoraggianti.

