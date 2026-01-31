Questa mattina i club di Milano hanno chiesto ufficialmente di avviare i lavori di ristrutturazione del nuovo San Siro tra quattro mesi. Durante una riunione in Comune, hanno presentato un piano che prevede la bonifica delle prime zone dello stadio e il trasferimento dei tornelli. I tifosi dovranno abituarsi a qualche cambiamento, e le operazioni prenderanno il via presto.

I lavori per il nuovo stadio di San Siro cominceranno tra quattro mesi o almeno, questa è la richiesta fatta oggi da Milan e Inter a Palazzo Marino. La frase fa impressione perché il nuovo stadio per molti tifosi è un’idea lontana – la prima partita è prevista per il 2031 – ma la realtà dice che a breve si comincerà a cambiare l’assetto dell’area intorno al Meazza. I club, in una riunione in Comune, hanno presentato ai tecnici di Palazzo Marino una proposta che prevede le prime bonifiche nell’area degli attuali parcheggi, dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio, e lo spostamento di alcuni tornelli, della cancellata e dell’impianto di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nuovo San Siro: chiesto l'avvio dei lavori tra quattro mesi. Ecco cosa cambierà per i tifosi

