Nuovo stadio a San Siro | anche la Commissione Ue dice che va fatta la valutazione ambientale

La Commissione Europea ha confermato che per il progetto del nuovo stadio a San Siro è obbligatoria una Valutazione di Impatto Ambientale prima di qualsiasi approvazione, anche se il progetto non è ancora stato depositato. La questione riguarda anche la rigenerazione delle aree circostanti, mentre il responsabile regionale aveva già dichiarato che il percorso era in fase di definizione.

Il chiarimento dall'ufficio della Commissaria all'ambiente. Parte l'interrogazione al Comune di Milano per sapere quando verrà programmata È necessaria la Valutazione d'impatto ambientale (Via) prima dell'approvazione del progetto (che ancora non è stato depositato) per il nuovo stadio a San Siro e la rigenerazione delle aree circostanti? Oppure, come dichiarato mesi orsono dal responsabile regionale, in fase di conferenza dei servizi preliminare, la Legge Stadi “sembrerebbe” prevalere sulle norme europee? È sempre più chiaro che la valutazione dovrà essere svolta. Dopo un primo chiarimento con la Regione, infatti, arrivano anche le puntualizzazioni dall'ufficio della Commissaria dell'Unione europea all'ambiente, Jessika Roswall. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Articoli correlati

Nuovo stadio a Milano, Zanetti: “Importante che rimanga sempre a San Siro”Nella serata di ieri è tornata la Champions League, con la penultima giornata della fase 'campionato'.

Oltre la rivalità: Inter e Milan a lavoro per il nuovo stadio di San SiroDomenica sera, come ben sappiamo, Milan ed Inter si scontreranno in un match particolarmente acceso: il derby di Milano.

Tutto quello che riguarda San Siro

Temi più discussi: Addio vecchio San Siro, il futuro è verticale: Scaroni traccia la rotta di Inter e Milan verso il 2031; Nuovo San Siro, Milan e Inter lavorano al nuovo stadio da oltre 70 mila posti: L'obiettivo è averlo nel 2030, prima degli Europei; Gerry Cardinale tra poche ore da Trump alla Casa Bianca, poi corre dal Milan per il derby; Inter e Milan, tutto sul nuovo San Siro: costi, capienza e date di inizio e fine lavori.

Nuovo stadio a San Siro: anche la Commissione Ue dice che va fatta la valutazione ambientaleIl chiarimento dall'ufficio della Commissaria all'ambiente. Parte l'interrogazione al Comune di Milano per sapere quando verrà programmata ... milanotoday.it

Nuovo stadio a San Siro, sette consiglieri chiedono di avviare la VAS prima di ogni approvazioneInterrogazione urgente a Palazzo Marino su San Siro: chiesti chiarimenti su mobilità, traffico, aria e consumo di suolo nel quadrante urbano ... affaritaliani.it

Milan, Brignone ospite a San Siro per il derby: "Mi sono tremate le gambe" x.com

A San Siro brillano le stelle anche a bordocampo: c’è Sergio Ramos per assistere a Milan-Inter - facebook.com facebook