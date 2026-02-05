Cuba maxi blackout lascia la parte orientale dell’isola al buio

Un blackout improvviso ha lasciato al buio tutta la parte orientale di Cuba. Un guasto a una sottostazione ha causato l’interruzione dell’elettricità in diverse province, tra cui Santiago de Cuba e Guantánamo. Le autorità stanno lavorando per ripristinare il servizio, ma al momento le zone colpite sono ancora senza luce. La popolazione si trova a dover affrontare disagi, mentre le squadre di emergenza cercano di risolvere il problema.

Un guasto ad una sottostazione ad alta tensione ha provocato l’interruzione dell’elettricità in diverse province, colpite anche Santiago de Cuba e Guantánamo La scorsa notte un massiccio blackout ha lasciato senza elettricità la parte orientale di Cuba, a causa di un grave guasto alla rete elettrica nazionale. Il disservizio ha interessato completamente diverse province dell’isola, tra cui Santiago de Cuba, ovvero la seconda città più grande del Paese e un importante centro economico. La città, infatti, conta più di 400.000 abitanti. A comunicare l’accaduto è stata l’Unione elettrica cubana (Une), la compagnia elettrica statale, che ha spiegato come l’incidente abbia provocato un’interruzione diffusa del sistema nella regione orientale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Approfondimenti su Cuba Oriente

L’economia cubana è in forte crisi, in parte a causa della dipendenza dal petrolio venezuelano.

Ultime notizie su Cuba Oriente

