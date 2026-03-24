Nuovo allarme sul diesel L' 84% dei distributori modenesi ha aumentato i prezzi in 24 ore

Lo sostiene Federconsumatori Modena che sta monitorando i dati dal sito ministeriale. Il taglio delle accise sembra di fatto essere stato “neutralizzato” dalle compagnie petrolifere Il sollievo per gli automobilisti modenesi al momento di fare il pieno sembra essere durato lo per il tempo di un unico rifornimento. A soli sei giorni di distanza dal decreto del Governo che ha introdotto il taglio delle accise, una misura pensata per restare in vigore ancora per due settimane, i benefici sul portafogli sembrano essersi già volatilizzati. La fotografia scattata dall'associazione restituisce contorni allarmanti per i bilanci familiari e descrive una corsa al rialzo che non conosce soste. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Temi più discussi: Benzina e gasolio di nuovo in rialzo. Già a rischio lo sconto del governo; Carburanti, prezzi fuori controllo: Gasolio sopra i 2 euro ovunque. Tanti fanno il pieno a San Marino; Guerra in Iran. L’impatto sul caro-trasporti sul carrello della spesa inizia a vedersi, secondo la rilevazione del Car - Centro Agroalimentare Roma, soprattutto sull’ortofrutta siciliana: i prezzi dei pomodori a grappolo sono balzati da 1,40 euro al chilo a 2,30, ment; È sempre allarme prezzi carburanti ma accise mobili più lontane.

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