I prezzi della benzina e del diesel continuano a salire, anche se con un ritmo più lento. Diversi marchi hanno annunciato aumenti recenti, mentre il petrolio ha registrato un calo significativo, con il Brent sotto i 90 dollari. Nonostante questa diminuzione nelle quotazioni del greggio, i rincari sui prodotti raffinati sono proseguiti, mantenendo elevata la tensione sui prezzi alla pompa.

Rallenta ma non si ferma l'aumento dei prezzi dei carburanti alla pompa: se infatti il petrolio ha chiuso in brusco calo (Brent questa mattina sotto i 90 dollari) dopo le parole del presidente Usa Trump sulla "guerra quasi finita", sulle quotazioni dei prodotti raffinati sono proseguiti i rincari. Rincari che, stando alle rilevazioni di 'Staffetta Quotidiana', si riversano questa mattina sui prezzi consigliati dei maggiori marchi e che da domani vedremo sui prezzi medi praticati alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di tre quelli del gasolio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rallentano ma non si fermano i rincari di benzina e diesel: i marchi che hanno aumentato i prezzi

Articoli correlati

Carburanti, rallenta ma non si ferma corsa dei prezzi per diesel e benzina(Adnkronos) – Rallenta ma non si ferma l’aumento dei prezzi dei carburanti alla pompa: se infatti il petrolio ha chiuso in brusco calo (Brent questa...

Leggi anche: Caro carburanti, benzina stabile ma il diesel torna a salire: i prezzi aggiornati

ATTENZIONE! Diesel più Caro della Benzina da Gennaio 2026:Cambia con la Manovra 2026 sulle Accise

Tutto quello che riguarda Rallentano ma non si fermano i rincari...

Discussioni sull' argomento La guerra e i viaggi, il tour operator: Gli italiani non si fermano, cambiano destinazioni e rotte; Una ricerca scientifica su ciò che le coppie felici fanno di diverso; Il Decreto bollette destabilizza il mercato: l’appello delle aziende al Governo; Fvg, il mercato del lavoro rallenta ma resta stabile.

A TUTTO CAMPO. . LE SINTESI SANVITESE - LME 1-1 Nelle zone alte di classifica rallentano tutti e lo fa anche l’LME, che non va oltre il pari sul campo della Sanvitese. - facebook.com facebook

Le #assunzioni rallentano, ma il bilancio resta positivo: più 24 mila contratti nel 2025 Il mercato del #lavoro del #FVG entra nel 2025 in una fase di consolidamento ciclico, il bilancio occupazionale nel complessivo resta positivo: +23.780 posizioni di lavoro Le x.com