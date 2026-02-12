Cosa fare a Catania a San Valentino e nel weekend | tutti gli eventi

Questo fine settimana a Catania si anima con tanti eventi per tutti i gusti. Con il bel tempo che dovrebbe arrivare, la città propone appuntamenti speciali, soprattutto per San Valentino. Sabato, sono in programma cene romantiche, degustazioni e incontri al buio, perfetti per chi cerca un modo diverso di festeggiare l’amore. Non mancheranno anche attività per i più piccoli, con laboratori dedicati ai bambini. Insomma, c’è spazio per tutti, tra momenti di svago e atmosfera romantica.

Nella speranza dell'arrivo del bel tempo, è in arrivo anche questo weekend a Catania e provincia. A farla da padrone, sabato, sarà San Valentino, ossia la festa degli innamorati o di chi si vuole innamorare: degustazioni, cene, incontri al buio, laboratori per bambini, potranno essere accontentati tutti i palati. Sicilia Gaia organizza una visita guidata dedicata al Palazzo Scuderi Libertini Scuderi, unico edificio a Catania che coniuga mirabilmente due stili simili e allo stesso tempo diversi: quello rinascimentale e quello liberty.

