Scopri le principali proposte per trascorrere il Capodanno a Catania, tra eventi, feste e iniziative culturali. Una guida utile per scegliere il modo più adatto per salutare l’anno appena concluso e accogliere con serenità il nuovo. In questo articolo troverai informazioni aggiornate e dettagliate su cosa fare in città durante la notte di Capodanno.

E' arrivato il tempo di dire addio al 2025, che come ogni anno trascorso avrà avuto i suoi pregi ed i suoi difetti, e dire ‘ciao’ al 2026. Catania e provincia si sta preparando a questo appuntamento con la consueta prontezza. Oltre all'appuntamento oramai fisso in Piazza Duomo (quest'anno sarà. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Cosa fare a Catania a Capodanno: tutti gli eventi

Leggi anche: Cosa fare a Catania: tutti gli eventi del weekend

Leggi anche: Cosa fare a Catania nel weekend: tutti gli eventi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Capodanno in piazza Duomo con Delia e Ghali: ecco gli ospiti sul palco di Catania; Capodanno 2026, cosa fare a Roma: gli eventi in programma da non perdere; Capodanno 2026, tutti gli eventi in programma a Roma il 31 dicembre; Sold out il concerto di Capodanno del Teatro Massimo Bellini.

Capodanno last minute, tre idee per chi ancora non sa cosa fare: prezzi, mete e consigli - In particolare per chi ha difficoltà a organizzare qualsiasi tipo di viaggio, anche per un ... leggo.it

Capodanno in Sicilia, i migliori eventi: costano poco e sono indimenticabili - Capodanno 2026 in Sicilia, la musica come rito collettivo: Palermo, pop ed energia nel cuore della città. sicilianews24.it