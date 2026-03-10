Cantiere in via Volta dopo il cedimento della rete fognaria | investimento da 400 mila euro

A Meldola, nella zona artigianale di via Volta, è in corso un intervento di messa in sicurezza dopo il cedimento della rete fognaria. L’intervento, con un investimento di 400 mila euro, coinvolge lavori di riparazione e consolidamento delle infrastrutture. Il cantiere è attivo da alcune settimane e proseguirà fino al completamento delle operazioni di ripristino.

Proseguono nel meldolese gli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture. Tra questi c’è il cantiere nella zona artigianale di via Volta, dove si era verificato il collasso della rete fognaria. “Con questo intervento restituiamo piena funzionalità e maggiore sicurezza a una delle nostre aree artigianali - affermano il sindaco Roberto Cavallucci e il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Filippo Santolini -. Si tratta di un lavoro fondamentale, perché permette di risolvere una criticità della rete fognaria e della sede stradale, migliorando la viabilità e garantendo condizioni più sicure per le imprese e i lavoratori che operano quotidianamente in questa zona del territorio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

