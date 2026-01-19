Passi avanti nella cura dei tumori del retto lo studio della Radioterapia oncologica di Chieti pubblicato sul Jcm

Uno studio condotto dal reparto di Radioterapia oncologica dell’ospedale di Chieti, diretto dal professor, è stato recentemente pubblicato sul Journal of Clinical Medicine. L’indagine rappresenta un passo avanti nella cura dei tumori del retto, contribuendo a migliorare approcci e strategie terapeutiche. La pubblicazione sottolinea l’impegno della ricerca locale nel settore oncologico e il ruolo della radioterapia nel trattamento di questa patologia.

Arriva da Chieti un importante studio nella cura dei tumori del retto pubblicato nei giorni scorsi sulla prestigiosa rivista scientifica Journal of clinical medicine ed è frutto di una ricerca condotta dal reparto di Radioterapia oncologica dell'ospedale clinicizzato, diretto dal professor.

